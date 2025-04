Prevenzione, medici e infermieri in piazza per il bene dei cittadini

La Medicina Interna scende in piazza domani a Urbino, in nome della prevenzione. In piazza della Repubblica, dalle ore 10 alle ore 17, col supporto della Croce Rossa Italiana, Fondazione FADOI, Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, insieme ad ANIMO, Associazione Nazionale degli Infermieri di medicina, hanno deciso di promuovere anche quest’anno, dopo l’ottimo risultato della prima edizione svolta lo scorso anno, la Giornata nazionale della prevenzione.

Medici internisti e infermieri collaboreranno per rendere questo evento un momento di diffusione della cultura della prevenzione, per sensibilizzare i cittadini sul corretto stile di vita da adottare nelle varie fasi della vita per prevenire alcune malattie e per evitare l’aggravamento di altre. Medici internisti, infermieri e volontari si renderanno disponibili per svolgere attività di visita medica, rilievo dei parametri vitali, raccolta anamnestica ed attività di counseling per divulgare la prevenzione sotto i suoi molteplici aspetti (importanza dello stile di vita, della dieta bilanciata, terapia adeguata, vaccinazioni anche nell’adulto etc..), previo consenso informato dei pazienti. Il personale sanitario sarà dotato dei presidi medici per poter effettuare tali attività (sfigmomanometro, metro per misurazione circonferenze, bilancia, glucometro, rilevatore colesterolo, saturimetro). Verrà inoltre distribuito materiale medico informativo, prodotto da Fondazione FADOI, mirato alla prevenzione delle patologie più frequenti nella popolazione (come diabete, obesità, ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco, BPCO, infezioni) e ad un più corretto stile di vita. Verranno inoltre divulgate informazioni rispetto ai programmi vaccinali per i fragili e i malati cronici.

g. v.