Prevenzione salute, prendersi cura del Pavimento pelvico

Oggi a Carpegna si svolgerà a alle ore 21 nell’Auditorium Comunale l’incontro organizzato dal Comune “Prendiamoci cura del Pavimento Pelvico. Impariamo a conoscerlo“ alla presenza della dottoressa Rosalba Moni, ostetrica esperta, specializzata in riabilitazione e rieducazione del pavimento pelvico. "È un incontro molto importante ed atteso – spiegano Luca Pasquini, vicesindaco e assessore alla Cultura e alle Politiche sociali e sanitarie e medico di medicina generale di Carpegna e Valentina Indo, biologa e consigliere comunale di Carpegna con delega alla sanità –. La cura e la rieducazione del Pavimento pelvico è molto importante per la prevenzione e la riduzione di patologie molto frequenti nelle donne, ma che colpiscono anche gli uomini, come le cistiti ricorrenti, l’incontinenze urinaria, la stipsi, i disturbi della minzione, i prolassi, i dolori nei rapporti sessuali. Obiettivo è fornire informazioni semplici e pratiche per poterle affrontare e anche risolvere". L’incontro fa parte del ciclo di incontri che da anni si organizzano a Carpegna “La tutela della salute e la prevenzione delle malattie“. Ingresso libero.