Prevenzione tumori, progetto del Lions

Si è concluso il progetto “Martina“ del Lions Club Urbino, che ha promosso informazione e sensibilizzazione presso i giovani circa l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori. "Il service – spiega il presidente del Club Silvano Severini – che portiamo avanti da anni ha l’obiettivo di educare e informare i giovani ad avere più cura della loro salute, invitandoli a seguire una corretta alimentazione e stili di vita, non facendo abuso di alcol e droghe. Abbiamo avuto l’incontro finale coi giovani delle superiori nell’aula universitaria del Petriccio, in cui hanno portato la loro esperienza e testimonianza diversi medici del nostro territorio, ovvero il direttore di Anestesia di Urbino Paolo Brancaleoni, la dottoressa Laura Tassone di Oncologia, la dietista Silvia Monaldi, il ginecologo Leone Condemi e il senologo Cesare Magalotti. La maggior parte dei tumori, hanno spiegato i relatori, si manifesta in età media o avanzata ma molti incominciano il proprio percorso in età giovanile, e quindi è ai giovani che occorre una giusta informazione su cosa fare e quando incominciare. Inoltre, poiché molti tumori sono causati da mutazioni di geni indotte nell’arco della vita da fattori ambientali e stili di vita scorretti, conoscere ed evitare fin da giovani questi fattori di rischio riduce le probabilità di ammalarsi in futuro". Al convegno hanno preso parte gli studenti dei licei Raffaello, Laurana e Scuola del Libro di Urbino.

g. v.