"Prevenzioni tumori, la Breast Unit è essenziale"

La Breast Unit dell’Ospedale di Urbino ha ripreso la sua attività. La notizia che riguarda la senologia del nosocomio ducale è dell’altroieri e arriva in concomitanza con il mese della prevenzione: "l’ottobre in rosa". Il tumore al seno è una tra le patologie più diffuse, anche per l’uomo, e la prevenzione è la prima arma di guarigione.

"Esprimo piena soddisfazione per quanto sta facendo la dottoressa Storti per l’ospedale di Urbino. In primis per la senologia – commenta l’assessore comunale con delega alla sanità Elisabetta Foschi –. Riuscire a riorganizzare la Breast Unit dopo la fusione delle due aziende non era semplice nonostante l’indicazione politica data dalla Giunta regionale sia sempre stata quella di garantire la permanenza delle attività in Urbino come a Fano. Ormai, dopo alcune difficoltà organizzative iniziali, l’attività chirurgica senologica è ripresa a pieno regime con interventi anche su tumori maligni e con la garanzia che Urbino e Fano continueranno a lavorare in parallelo con analoghe attività. Abbiamo in Urbino attrezzature di avanguardia". La Breast Unit è una eccellenza ducale riconosciuta in tutto il centro-sud Italia e, nei mesi scorsi, è stato forte il dibattito cittadino per una completa riattivazione.

"Grazie anche ad una fortissima mobilitazione popolare e ad una raccolta fondi tra associazioni, cittadini e imprese sarà possibile avere anche una apparecchiatura ulteriore molto importante ovvero lo strumento per biopsia stereotassica – prosegue Foschi –. Questo particolare accessorio, utilizzato con un mammografo di ultima generazione, consente di caratterizzare lesioni di difficile e non univoca interpretazione diagnostica permettendo di individuare lesioni tumorali in fase estremamente precoce. A questo proposito ci tengo davvero a ringraziare tutti coloro che si sono mobilitati per raccogliere i finanziamenti necessari. L’appello lanciato dalla dottoressa Manna è stato raccolto con grande entusiasmo e generosità. Questo perché il nostro territorio è molto sensibile all’ospedale di Urbino. Prima di Natale avremo modo di ringraziare con una apposita iniziativa tutti coloro che si prodigano e che con le loro attività contribuiscono a migliorare la rete sociale e socio assistenziale della nostra comunità. Tornando all’ospedale, abbiamo la consapevolezza del ruolo di primaria importanza che esso riveste per tutto l’entroterra, ruolo riconosciuto fortemente dalla stessa direttrice che sta affrontando e risolvendo eventuali criticità", conclude Foschi.

fra. pier.