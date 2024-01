Previsioni meteo 2024 calendario delle cipolle: che tempo farà mese per mese

Urbania (Pesaro e Urbino), 25 gennaio 2024 – È giunto anche quest’anno il responso delle cipolle di Urbania, grazie alla tradizione portata avanti da Emanuela Forlini. E si preannuncia un anno con differenze meno marcate tra le stagioni, eppure con mesi un po’ ‘ballerini’.

I dodici spicchi dell’ortaggio, esposti nella notte di ‘San Paolo dei Segni’, tra il 24 e il 25 gennaio, ricorrenza della conversione di San Paolo, sono stati cosparsi di sale e il grado di scioglimento di esso rivela mese per mese che tempo farà. Secondo la lettura effettuata da Forlini, l’anno in corso potrebbe avere una meteorologia particolare, un po’ scombinata per la discontinuità tra le decadi dei vari mesi.

Ecco il dettaglio del meteo 2024 stagione per stagione

Inverno: l’inverno si mostrerà nei mesi di febbraio e marzo con i segni della stagione fredda ma senza i rigori tipici di una grande invernata; Primavera: la primavera del 2024 comincia con un bel mese di aprile che dispenserà temperature miti rimanendo il più bel mese della nuova stagione; Estate: l’estate sarà bella ma caratterizzata da un certo tasso disturbante di umidità e si protrarrà con il bel tempo fino a settembre; Autunno: le cipolle prevedono un autunno non avaro di piogge fino alle gelate di dicembre, già presenti nella sua prima decade.

Gennaio: si conferma, anche negli ultimi giorni, atipico e avaro di precipitazioni; i “giorni della merla” non fanno eccezione; Febbraio: mese freddo e invernale con tutti i suoi attributi, ma non per tutte e tre le decadi; Marzo: prosegue il freddo con un tempo variabile; Aprile: tempo prevalentemente bello e mite; Maggio: un po’ di pioggia all’inizio del mese, poi variabile tendente al bello; Giugno: instabilità nella prima parte del mese; Luglio: caldo umido e bel tempo; Agosto: qualche instabilità, ma in prevalenza bel tempo e giornate calde; Settembre: prosegue il bel tempo con una estate settembrina; Ottobre: piovoso nella prima decade; Novembre: le cipolle dicono che novembre sarà il mese più piovoso nel 2024; Dicembre: i giorni contarecci e le cipolle concordano pienamente su dicembre: mese secco e molte gelate.