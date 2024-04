"Prg, adozione impossibile. Vero obiettivo le primarie"

Il centrosinistra fanese - in piena crisi di nervi, divisi più che nel film "Parenti serpenti" - con la querelle sulla maxivariante al Prg, ha partorito un "libro dei sogni" strumentale alle primarie di coalizione, in programma domenica. Questa è la lettura che ha fatto ieri, in conferenza stampa, la coalizione di centrodestra, capitanata da Luca Serfilippi, candidato a sindaco di Fano con il sostegno di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Civici Marche, Fano cambia passo e il partito repubblicano italiano.

A parte la "scorrettezza istituzionale" per una operazione che avviene a fine mandato, per il centrodestra, non è rispettoso dei cittadini: "Le osservazioni sono state fatte con molta fretta - dicono Serfilippi e Di Tommaso -, senza la minima condivisione dei quartieri". Viene citata l’opzione zuccherificio. "In alcuni casi – continua Di Tommaso – dei terreni agricoli diventeranno edificabili. Penso alle zone di Sant’Orso e Centinarola: privati che hanno pagato l’Imu per decenni che si sono visti stralciare il diritto a costruire. Mentre altrove sono sorte zone edificabili come a Chiaruccia, dove sono state previste anche 20/25 villette con affaccio sulla previsione di farci anche lo stadio. Quella è una zona agricola: o la lasci secondo la vocazione del Prg, o la lasci ad uso servizi (c’è la previsione della zona sportiva visto lo stadio e la terra del comune, il terreno della cittadella della salute)".

Gianluca Ilari (Lega) e Lucia Tarsi (FdI) mostrano la polvere sotto il tappeto: "Le osservazioni sono risposte politiche e non tecniche". "E’ l’emblema – continua Tarsi – del disfacimento di questa maggioranza. Lo stesso Prg non è la sintesi dell’opinione di una maggioranza, quanto uno strumento per arrivare in corsa, dieci giorni prima, tanto sarà impossibile arrivare all’adozione". Infatti l’iter, dopo l’eventuale ok in Consiglio prevede il passaggio in Provincia, dove resterà per almeno 60 giorni e quindi tornerà in Consiglio a Fano, già con la prossima amministrazione insediata: ecco perché non ci potrà essere adozione. Da qui il filo di sospetto, come definito da Pollegioni, Udc. "In consiglio comunale - spiega Ilari - cominceremo la discussione lunedì; finiremo venerdì, ma attenzione: non approveremo il Prg. Ad essere approvate saranno le osservazioni che servono a qualcuno per orientare il voto alle primarie di coalizione di domenica". Serfilippi dà l’ultima pennellata al quadro: "Pensate se Fanesi non vincesse le primarie - osserva -. Se non andrà al ballottaggio e perderà al primo turno? L’assessore all’urbanistica, vicesindaco che porta in discussione 300 osservazioni al Prg il giorno prima delle primarie di coalizione, potrebbe anche non essere il candidato sindaco che sceglie il centrosinistra". Per Manocchi (Fdi) "si fanno scelte non dettate dal benessere primario della città ma da logiche diverse".

Immediata la replica del vicesindaco Fanesi: "Accuse che sembrano buone per tutte le stagioni. Questo Prg è molto attento alla sostenibilità con lo stop al consumo di suolo. Delineiamo un percorso di crescita della città affinché sia più vivibile e inclusiva. La filosofia che ha ispirato questo Prg – continua – è quella della diminuzione delle aree commerciali e residenziali. Un dato importante è collegato al taglio netto delle aree edificabili". Sulla strumentalizzazione politica, Fanesi rimarca che al nuovo Prg sono pervenute 270 osservazioni, contro le 1.060 del 2009: per dire che la maxivariante è sostanzialmente condivisa.

Solidea Vitali Rosati