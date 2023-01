Prg, Centinarola perde la bretella

Presentazione del nuovo Prg ai consiglieri comunali: dopo il primo incontro di lunedì pomeriggio, è già polemica. Il capogruppo della Lega, Gianluca Ilari, lancia l’allarme sulla bretella di collegamento tra via Tolmino e via Brigata Messina che non si farà. Mentre il capogruppo di M5S, Tommaso Mazzanti, lamenta, "la convocazione dell’incontro fatta in sordina, la riunione ‘affollata’ nell’ufficio del vice sindaco, la mancata distribuzione di materiale e l’impossibilità di fare domande". "Ci hanno trattato – dichiara Mazzanti – come scolaretti schiocchi, l’assessore Fanesi e il dirigente non hanno fatto una grande figura".

Per quanto riguarda Centinarola, Ilari fa presente che "l’assessore Fanesi ha ammesso che, per motivi politici e di disaccordo in giunta, la nuova lottizzazione residenziale di Centinarola, e quindi anche la strada, è stata esclusa dal nuovo Prg". E ancora Ilari: "Si tratta di un teme molto sentito dai residenti che da sempre chiedono di rendere più sicuro il tratto di strada di via Brigata Messina che dalla chiesa vecchia di Centinarola va verso il Fenile. Un tratto molto stretto, con le auto costrette a fermarsi per permettere a chi sopraggiunge in senso opposto di passare e con un aumentato pericolo per pedoni, ciclisti o chi percorre quella strada in carrozzina".

"La bretella – continua Ilari – è la soluzione ipotizzata da anni, rimasta sempre sulla carta, che permetterebbe la creazione di un anello viario con la possibilità di rendere il tratto a senso unico. La verità è che quella bretella era stata inserita all’interno di una nuova lottizzazione residenziale che avrebbe permesso al Comune di realizzare l’opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Fra le altre opere che l’Amministrazione è disposta a fare, ma solo se la pagano gli altri, c’ è il tombamento del fosso demaniale che corre lungo via Tolmino e che serviva proprio ad allargare la strada". Nel Prg non ci sono più né la lottizzazione né la strada, ma per Ilari "è sbagliato mettere sullo stesso piano un’opera pubblica e una lottizzazione: Il Comune porti avanti la nuova strada di collegamento".

an. mar.