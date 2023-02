"Prg in Provincia ma qui nessuno l’ha mai visto"

"Sul Prg trasparenza zero, nessuna visione progettuale e nessuna condivisione con la città". Queste le critiche che il capogruppo della Lega Gianluca Ilari (foto) muove alla giunta dopo aver appreso che "il Piano regolatore starebbe prendendo la strada della Provincia per la prima approvazione in conferenza dei servizi senza che sia stato consegnato ai consiglieri". "Il pericolo di un documento confezionato nelle segrete stanze – fa presente Ilari – a ridosso del periodo elettorale e senza farne parola alcuna al di fuori degli amici degli amici era dietro l’angolo, ma la completa mancanza di serietà è clamorosa". Ilari ricostruisce la vicenda: "Dopo un ritardo abissale maturato di anno in anno durante il mandato, a inizio gennaio è iniziato un percorso di introduzione al Prg. Una farsa, visto che la documentazione non è mai stata consegnata, confermata dalla conclusione degli incontri preliminari dopo appena due sedute". Ilari chiede serietà. "Il Prg – prosegue – non può essere una variante elettorale, uno strumento utile a ‘sistemare’ alcune zone della città a ridosso dell’apertura dei seggi". E ancora: "Si presenta (forse) il Prg nel mentre si portano avanti varianti al di fuori di esso, si presentano progetti da oltre 2 milioni di euro per l’area dell’ex Agip, si presentano progetti da 1,6 milioni per il Waterfront di Fano sud, si progettano strade da 40 milioni come se il Prg fosse uno strumento che prende atto di queste varianti e non sia in realtà lo strumento con cui ridisegnare la città".

an. mar.