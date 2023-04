"Prg: luci sui quartieri" "Bello, ma è una favola"

di Anna Marchetti

"Costruire una città più inclusiva e più green, favorire la socialità nei quartieri e renderli più vivibili". L’amministrazione comunale ha illustrato la città del futuro presentando, ieri pomeriggio, a Fano Marine Center, il nuovo Prg. "L’idea è valorizzare – hanno spiegato i tecnici – gli elementi attrattivi di ogni quartiere evitando di cancellare, come accaduto in passato, la memoria dei singoli quartieri". Alcuni esempi: a Carignano sarà incoraggiata la riqualificazione di albergo diffuso, in funzione delle Terme di Carignano, a Bellocchi si pensa di trasformare la I Strada nel "corso" del quartiere, nella zona del Bersaglio l’elemento distintivo diventeranno la strada delle barche che, in assenza degli yacht, sarà utilizzata come pista ciclopedonale e la casetta dell’armeria trasformata in uno spazio culturale. E ancora: per Ponte Alto è stato individuato un polo scolastico e a Caminate, nella zona del Castellaccio, si punta alla realizzazione di un parco tecnologico". "Un piano – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Cristian Fanesi – che contiene i volumi, determina il taglio minimo degli appartamenti per evitare la diffusione delle microabitazioni e stabilisce l’obbligo dei parcheggi nelle nuove lottizzazione, escludendo la monetizzazione".

Per il socialista Tiziano Busca "è stata raccontata una bellissima favola, ma un Prg ha bisogno di essere coerente e attuabile. Ottimo l’albergo diffuso a Carignano ma come si realizzerà se non si trova neppure un operatore economico disposto ad aprire una attività in città? I fanesi vogliono sapere dove stia andando la loro città e come cambierà nei prossimi anni". E ancora: "Mi dispiace non poter difendere il sindaco, ma – ha aggiunto Busca utilizzando le parole dell’ex sottosegretario del Pd Francesca Puglisi – credo proprio che se andiamo avanti così i cittadini ci inseguiranno con i forconi".

Giorgio Francolini ha colto l’occasione per richiamare l’attenzione sulla viabilità in via Trave: "Invece dei libro dei sogni, fate le cose concrete nel tempo di sei mesi e un anno". Un residente di Carrara ha richiamato l’attenzione sulla scuola di Centinarola: "Se ne parla da 10 anni, ma non si riesce ancora ad approvare", mentre Emanuele Colomboni ha ricordato che "Fano non si ferma a Metaurilia, ci sono anche Torrette e Ponte Sasso fondamentali per il turismo".

Alle critiche il sindaco Massimo Seri ha risposto sottilineando che "la priorità del nuovo Prg è la città pubblica. Il nostro è un Piano che guarda alla qualità della vita e delle relazioni, pensa allo sviluppo, ai cambiamenti e ad affrontare le nuove sfide".