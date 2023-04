Prg, piovono critiche. "Ma tanto non sarà approvato"

"Un Prg che la giunta Seri non riuscirà ad attuare". Se Fratelli d’Italia n’è convinto, il dubbio che il Prg non si riesca ad approvare prima della fine della legislatura serpeggia anche all’interno della maggioranza. L’iter è troppo lungo e complesso per essere completato prima che "l’Amministrazione – fanno notare da Fd’I – termini la sua attività". E le Amministrative imminenti non sarebbero il periodo migliore per caricarsi di eventuali critiche e polemiche. Aggiungono da Fd’I: "Tempi molto lunghi, e il sindaco lo sa. E allora perché presentare un Prg che con assoluta certezza non vedrà mai la luce? Perché spendere i soldi dei cittadini in consulenze per oltre 250mila euro in nove anni?". Per quanto riguarda il merito della proposta, secondo Fd’I "questo Prg è il nulla misto al niente. Nessuna proposta per far ripartire il mercato edilizio, nessun vantaggio per i tanti proprietari di casa, nessuna novità costruttiva, nessuna area nuova per le industrie, nessuna novità per le periferie ferme da 10 anni, nessun aerea risorsa nuova. Non c’è una visione di una città moderna che guarda con fiducia al futuro. I sindaco Seri e la sua giunta passeranno alla storia per il calo degli abitanti che per la prima volta sono scesi sotto la soglia dei 60mila: per l’Istat sono 59314".

Anche M5S stronca il Prg Seri-Fanesi : "Quello che doveva essere un Prg green porterà una gigantesca colata di cemento sulla città per oltre 3 milioni di metri quadri. Dopo i fiumi di parole sulla sostenibilità e sulla tutela dell’ambiente, chiunque si sarebbe aspettato un tendenziale azzeramento della scandalosa quantità di nuove edificazioni previste dal Prg vigente, approvato nel 2009 dalla giunta di centrodestra guidata da Aguzzi. Invece ci ritroviamo con la conferma del 63% delle aree edificabili, a fronte di un misero 27% di comparti stralciati che quindi rimarranno agricoli, mentre il restante 10% è già stato attuato. . Nessun freno efficace è stato individuato per fermare la scellerata sostituzione delle villette con i condomini, andando a intasare di auto diversi quartieri come Poderino e Paleotta". E ancora M5S: "Le superfici commerciali mantenute o previste ex novo, come quelle di Centinarola, via 4 Novembre e Gimarra, con la realizzazione di nuovi grandi supermercati, con superfici di vendita di 2500 metri quadrati, daranno la mazzata definitiva al piccolo commercio di vicinato, in un contesto in cui la grande distribuzione già boccheggia per l’eccesso di offerta".

