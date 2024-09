Prigioniera in casa: “Strada rovinata, non posso uscire: nemmeno per fare la spesa”

Pesaro, 24 settembre 2024 – “Sono prigioniera in casa, non posso fare fronte agli impegni lavorativi che avevo già preso”: a dirlo è Concetta Romanelli, 74 anni, residente in via del Sasso, a Colli al Metauro, tra Fontecorniale e Mombaroccio, che da dopo le incessanti piogge degli ultimi giorni, a causa delle buche, non riesce a muoversi dalla sua abitazione, né per bisogni primari, come fare la spesa né per necessità lavorative, partecipare alle fiere florovivaistiche, in quanto titolare dell’azienda agricola Montevecchio: “Per muovermi posso usare solo il mio furgoncino, che però non riesce a passare per la strada - spiega la signora Romanelli -. A causa delle forti piogge che hanno colpito tutta la provincia in questi giorni, la strada che porta alla mia e ad altre abitazioni si è totalmente dissestata, lasciando solchi profondi e pericolosi. Passandoci sopra con il furgone, infatti, si rischia il ribaltamento del mezzo. Io come posso sentirmi sicura nel muovermi?”.

Concetta Romanelli davanti al suo furgone che non può usare

Molti dei vicini della signora Concetta si sono muniti di Suv e automobili 4x4, riuscendo ad aiutarla anche nelle più semplici commissioni: “Ho la fortuna di avere dei vicini olandesi che, scesi qui per le vacanze, mi sono andati a fare la spesa - continua Romanelli -. Ora però devono tornare in Olanda, se non mi riparano la strada come posso fare? Ho già fatto parecchie segnalazioni al Comune, ho mandato le Pec e ora sono anche pronta a fare una denuncia, se necessario. Addirittura, quando ho chiamato per sapere quando sarebbero venuti a fare i lavori, dall’amministrazione mi hanno risposto che la strada era stata già riparata, il che, ovviamente, non era vero. A me non piace essere presa in giro, ma soprattutto non voglio essere ostaggio dell’incuria comunale”.

A causa della posizione collinare, nella strada si sono formate delle “rotaie” di fango e ghiaia, rendendo lo sterrato quasi inagibile: “Io, per lavoro, vendo piante grasse alle fiere dei fiori - conclude Concetta -. Ho già dovuto saltare la fiera di Bologna e, a breve, ci sarà la fiera di Fano. Non posso muovermi con il mio furgone, perché mi cadrebbero anche tutti i vasi e tutte le piante, come faccio? In questo modo mi stanno impedendo di lavorare e di vivere. Spero che facciano qualcosa il prima possibile, perché questa è la mia unica fonte di guadagno e di sostentamento”.

Nel pomeriggio di ieri, la donna risulta sia stata contattata dall’assessoe competente con la promessa che il Comune di Colli al Metauro, competente per territorio, sarebbe giunto alla soluzione, rimettendo a posto la strada, il prima possibile. Lei attende fiduciosa.