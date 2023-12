Prigionieri del cantiere: "Chiederemo i danni"

"Non ho più aria, non ho più luce, non ho più privacy. Praticamente mi hanno murato vivo in casa. Ed oltre alla paura che crolli tutto, c’è anche il rischio che questo diventi un invito per i malintenzionati a venire a svaligiarmi casa". E’ preoccupato Romolo Mennella, 65enne pesarese (d’adozione) medico in pensione conosciuto per essere stato fino allo scorso anno in servizio al Pronto soccorso di Fano. In poco più di due giorni, infatti, davanti al civico 54 di via Mazza sono spuntate "improvvisamente due torri di ferro" che il medico paragona ironicamente a "castelli d’assedio medievali". "Per avviare nuovi lavori al Museo e Biblioteca Oliveriana – denuncia –, senza avvisare nessuno hanno praticamente costruito due torri gigantesche che ostruiscono completamente il nostro palazzo, che ospita una ventina di appartamenti. Hanno preparato la strada, l’hanno chiusa, hanno fatto un quadrato di 6 metri per 6 più o meno, su cui poi hanno costruito una torre gigantesca con putrelle in acciaio bilanciate ai quattro lati da dei parallelepipedi di cemento armato giganteschi, saranno una quarantina. Viste le dimensioni, la fattezza e i materiali, ritengo che ci sia anche un grosso rischio che la pavimentazione stradale ceda. Io mi rendo conto che la Cultura ha diritto di cittadinanza, nessuno vuole bloccare i lavori, ma ci deve essere riconosciuto un danno per questa incapacità di gestire bene un disagio che andrà avanti per anni". Il medico ricorda infatti che "ai musei Oliveriani hanno fatto 10 anni di lavori, durati dal 2012 al 2022 con inaugurazione in pompa magna il 22 novembre scorso. Ora a distanza di nemmeno un anno mi piantano queste colonne, che mi rendono prigioniero in casa. Nel mio appartamento ho quattro finestre in tutto e tre sono state ostruite. Non posso neppure aprire le persiane. Non posso vedere la luce, far entrare l’aria, non ho privacy. Oltretutto è un invito a entrarmi in casa. E’ come se ci fossero due gigantesche scale che arrivano al livello delle mie finestre". Per questo l’amministratore di condominio ha indetto per ieri una riunione straordinaria in cui è stato deciso di chiedere i danni. "Ci dev’essere riconosciuto economicamente un danno – dice il medico –, che non può essere considerato solo a posteriori, nel caso si rompa qualcosa o si ferisca qualcuno. Perché è stata limitata la nostra libertà e si sono deprezzati i nostri immobili. Ci vuole un’assunzione di responsabilità perché qui senza condanna e senza aver neppure commesso un reato, veniamo imprigionati e obbligati a questa pena per 2 anni e 4 mesi. Tanto infatti manca al termine ultimo di fine lavori per ottenere i finanziamenti Pnrr".

Mennella conclude: "In due giorni (il tempo di montare quelle impalcature) il mio appartamento si è deprezzato del 50%. Così non posso neppure venderlo per tornarmene nella mia città, Napoli, e comprare lì un immobile di pari valore".

Tiziana Petrelli