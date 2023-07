Prigionieri dell’afa Acqua e integratori per resistere in strada al sole che picchia

di Giorgia Monticelli

Sono arrivate a toccare anche i 36°, le temperature registrate nei giorni scorsi dall’osservatorio "Valerio" di Pesaro, prendendo in considerazione il caldo afoso che si è presentato da martedì a ieri. Si inaugura, quindi, un week-end bollente con la giornata di oggi che toccherà i 37°, intorno alle 15, e quella di domani che sfiorerà i 40°, sempre intorno alle 15. Con una minima di 23° e 24° nelle ore notturne.

Ma c’è chi non può di certo farsi abbattere dal caldo, ed anzi, continua a lavorare sotto il sole e con temperature alle stelle. Ed il più delle volte lo fa proprio a servizio dei cittadini e della città. Come nel caso di Marco, Francesco e Sulayman che ieri mattina lavoravano al riparo di un tubo in zona Carducci: "Il caldo si fa sentire parecchio – dicono -, cerchiamo di avere delle accortezze, come: l’utilizzo del cappello, ci bagniamo spesso la testa, beviamo tanto e iniziamo a lavorare già dalle 7 del mattino, giusto per guadagnare un po’ di ore fresche, se così di può dire". Eppure, spesso queste situazioni non vengono comprese da tutti: "Le persone ci chiamano per risolvere i problemi in modo veloce, ma non sempre possiamo essere immediati. Abbiamo tante richieste – continua Marco, dipendente di Mms che sarà a servizio h24 per i cittadini fino a domenica – e cerchiamo di accontentare tutti, chiediamo alle persone un po’ di comprensione perché non è certamente facile lavorare con queste temperature e sotto il sole".

Poco più avanti, nella rotatoria adiacente alla Coop, c’erano i due giovani Ibou e Giorgio che lavoravano alla sistemazione di un tratto di strada rivestendo la pavimentazione della rotatoria con dei nuovi sampietrini: "Tanta acqua e integratori: sono questi gli ingredienti per superare giornate così calde – dicono i due -, iniziamo a lavorare alle 6 del mattino e concludiamo alle 14. È difficile, ma fa parte del nostro lavoro. Lavoriamo in questo settore rispettivamente da 5 e 3 anni, non ci si abitua mai al caldo ma cerchiamo di fare il possibile per sopportarle e continuare a lavorare". Parliamo di un caldo che nella giornata di martedì 11 ha toccato una massima di 33.8° alle 16.43 del pomeriggio, simile per la giornata di giovedì 13 dove si è arrivati ai 34° alle 17.37, fino ai 30° di ieri. La giornata più calda, fino ad adesso, rimane quella di mercoledì 12 che è arrivata a 36° (dati osservatorio Valerio-ufficio Ambiente del Comune).

L’allarme però non è solo per i giovani e i lavoratori, che sono chiaramente più esposti al pericolo stando più tempo a contatto con temperature calde, ma anche per gli anziani: "La nostra struttura è tutta completamente climatizzata; quindi, non abbiamo problemi sotto quel fronte. Ma dico a tutti, soprattutto agli anziani – dice Gino Grandoni di Casa Roverella – di rifugiarsi in luoghi freschi. Il mare? Certo, ma non nelle ore più calde della giornata".

Anche la Protezione civile è operativa sul fronte caldo: "Per ora non abbiamo avuto richieste di intervento – conclude l’assessore Belloni –. I nostri volontari sono impegnati sul San Bartolo per il controllo del nostro territorio", scongiurando il rischio incendi che potrebbero colpire il polmone verde della città.