Prima categoria C’è il match da testacoda

In Prima categoria oggi si giocano gli anticipi valevoli per l’ottava giornata del girone di ritorno. Cinque (su otto) le gare odierne. Si gioca su tutti i campi alle ore 15.

Nuova Real Metauro- Usav Pisaurum. La terza in graduatoria ospita l’ultima e sono punti importanti per entrambe. Il match ci viene presentato dall’allenatore della Nuova Real Metauro Giovanni Cipolla: "Partita sicuramente complicata, l’Usav é una buona squadra, non merita la classifica che occupa, da parte nostra bisogna iniziare di nuovo a dare continuità ai risultati, visto che ultimamente abbiamo perso terreno dalla capolista, ormai i punti iniziano a pesare tanto, le partite sono sempre meno, adesso dobbiamo capire che per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati bisogna dare qualcosa in più di quello che fino ad ora abbiamo dato, ci fanno sempre i complimenti per il gioco che facciamo, però a questo punto del campionato preferiremmo più punti che bel gioco". Arbitro Alessio Basili di Pesaro.

Athletico Tavullia- S.Veneranda. I locali per confermarsi nei playoff e gli ospiti per uscir fuori dalla zona pericolante. Un match di sicuro interesse e dove nessuna delle due si risparmierà. Arbitro Giovanni Paolo Campoli di Ancona.

Mercatellese- Pesaro Calcio. I ragazzi di mister Cappelli dopo il bel successo a Sant’Angelo in Vado puntano a ripetersi tra le mura amiche. Di contro troverà un avversario in salute dopo la vittoria all’inglese sul campo dell’Osteria Nuova. Gara anche qui aperta a qualsiasi risultato. Arbitro Leonardo Caporaletti di Macerata.

Real Altofoglia- Maior. Il Real ALtofoglia ha 22 punti e la Maior 21, entrambe vorrebbero allontanarsi dalla zona pericolante, quindi una gara anche questa sentita e incerta nel risultato. Arbitro Mattia Gasparoni di Jesi. San Costanzo- Osteria Nuova. Dopo la sconfitta della scorsa settimana sul campo del Pesaro calcio il San Costanzo in cerca di riscatto torna in campo davanti al proprio pubblico a caccia di punti preziosi per mantenere una tranquilla posizione in classifica. Anche l’Osteria Nuova vuol rilanciarsi dopo la sconfitta di sette giorni fa. Arbitro Leonardo Speciale di Ancona. Le gare di domani (domenica): Audax Calcio Piobbico- Lunano. Arbitro Mario Pirovano di Macerata. Avis Montecalvo – Vadese Calcio. Arbitro Gianluca Persichini di Macerata. Peglio – Falco Acqualagna. Arbitro Thomas De Florio di Pesaro.

Amedeo Pisciolini