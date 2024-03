Prima categoria Rush finale da brivido. Lotta in vetta

Il girone A di Prima categoria che annovera le pesaresi ha consumato già 25 giornate. L’attuale classifica vede al primo posto il Lunano, al secondo (a meno 3) l’Avis Montecalvo, al terzo la Nuova Real Metauro (a meno 5), al quarto l’Atletico Tavullia (a meno 8) e al quinto l’Osteria Nuova (a meno 15) e con 5 giornate rimaste da giocare la lotta per il primato è quindi circoscritta alle prime quattro. Per il discorso della retrocessione diretta (scende di categoria l’ultima) l’Usav Pisaurum è in sofferenza ma come ha dimostrato con il Lunano la squadra è in forma, lotta e ha le carte in regola per giocarsi la salvezza. Fanno parte del gruppo dei playout (dal 12°posto a scendere: Audax Piobbico (27 punti), Vadese (26), Maior (22) e Santa Veneranda 21), comunque tutte possono ancora salvarsi evitando i playout.

IL COMMENTO. "Sapevo benissimo che il livello di questo campionato era di alto livello e non sono io che lo scopro perché è risaputo da tutti che nelle Marche c’è grande passione per questo sport. - commenta Francesco Scotti arrivato dalla Romagna (ex Cattolica) per fare grande l’Avis Montecalvo nella doppia veste di allenatore-portiere-Per quanto riguarda l’andamento del campionato non sono sorpreso dalla classifica attuale perché sta rispecchiando tutti i pronostici di inizio stagione. Sono molto orgoglioso della mia squadra perché dal primo giorno che ci siamo riuniti ci siamo posti un obiettivo ben preciso, abbiamo lavorato giorno dopo giorno duramente per esso, la squadra ha creduto in me fin da subito, mi ha seguito con la massima convinzione e non è per nulla scontato questo, quindi non posso che ringraziarli uno ad uno perché, iniziare la mia esperienza da allenatore ed avere un gruppo così, non è per nulla scontato e non posso far altro che essere grato ad ognuno di loro. Sono certo che lotteremo fino alla fine senza lasciare nulla al caso e mettendo in campo in ogni occasione massimo impegno ed una mentalità vincente cosa che ci ha sempre contraddistinto in questo campionato. Ogni squadra di questo girone ha nella propria rosa almeno 2/3 giocatori fuori categoria ed è per questo che ogni partita è da giocare sempre con massima attenzione perché di scontato non c’è mai nulla. Dopo questa sosta inizierà il rush finale di questo campionato e credo che sarà avvincente e stimolante. Questo mondo è fatto di stimoli, obbiettivi, pressioni e ambizioni e se tutto questo venisse a mancare, non parliamo di Calcio. Un ringraziamento particolare lo devo fare alla società che ha creduto in me e sono consapevole che all’inizio di questo percorso ero semplicemente una scommessa ma a me le sfide piacciono, sono uno stimolo per migliorare, mettersi in discussione e porsi degli obbiettivi. Colgo l’occasione, anche se si ‘battaglia’ per i campi, di augurare una serena Pasqua a tutti nell’insegna del rispetto e la lealtà perché sport questo deve essere".

MARCATORI. Al comando della classifica dei bomber con 14 reti (4 su rigore) c’è Marseljan Mema (Avis Montecalvo), a seguire con 11 reti: Umberto Cazzola con 6 rigori (Falco Acqualagna). 10 reti: Lorenzo Zazzeroni (Lunano), Tommaso Ordonselli (Santa Veneranda) e Filippo Pagliardini , 1 rigore (Lunano). 9 reti Simone Bracci (Nuova Real Metauro) ed Elia Giacomelli Athletico Tavullia). 8 reti: Luca Braccioni (Peglio). Seguono sei calciatori con 7 reti a testa.

Amedeo Pisciolini