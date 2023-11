Prima della partita una riflessione sul dramma

Un cartellino rosso alla violenza di genere. Oggi la partita di cartello di serie D tra Forsempronese e Vigor Senigallia sarà preceduta da una manifestazione che vuole sensibilizzare anche il pubblico degli sportivi sul tema della violenza contro le donne.

La manifestazione tra l’altro cade all’indomani della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa è partita dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Fossombrone. La manifestazione è stata pensata per raggiungere una fetta di pubblico che di solito non partecipa a questo genere di eventi, ovvero gli uomini, che probabilmente costituiscono la parte maggioritaria del pubblico nelle partite di calcio. L’assessorato ha fatto la proposta alla società e il riscontro è stato più che rapido e positivo. A tutti gli spettatori sarà dato un cartellino rosso e a un certo punto della manifestazione, che durerà dalle 14 alle 14,30, i tifosi saranno invitati ad alzarsi in piedi e ad agitarlo simbolicamente "in faccia" alla violenza di genere, come per l’appunto fa l’arbitro nelle partite di calcio.

Insomma, l’invito è a far scendere in campo una "terza squadra" che giochi contro la violenza sulle donne. Ne saranno rappresentanti, tra gli altri, le forze dell’ordine, i servizi socio-sanitari del territorio, il Centro anti violenza, l’Ambito territoriale, l’ordine degli avvocati di Urbino. Coinvolti, ovviamente, anche i ragazzi "ultras" del Botty Club. Sarà presente anche la dirigenza dell’Istituto di istruzione superiore “Luigi Donati“, che venerdì scorso ha dedicato al tema un partecipato incontro in aula magna. Parleranno brevemente il sindaco Massimo Berloni e il prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco. Ricordiamo che Fossombrone è stata teatro di un femminicidio non più di quattro mesi fa: era fine luglio, infatti, quando la giovane mamma Marina Luzi fu uccisa a sangue freddo dal cognato Andrea Marchionni.

