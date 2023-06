"Prima di pensare a nuove biblioteche rendete accessibili quelle che ci sono"

Mentre si ragiona di avveniristici progetti per biblioteche da 10 milioni di euro, c’è un altro scrigno di libri e cultura, la Memo, dove non funziona neanche l’ascensore. E’ il disservizio di cui si fa portavoce Cristina Moscatelli, figlia di una signora di 79 anni che ha difficoltà a camminare: motivo per cui le sono precluse tutte le attività che non si svolgono al piano terra. "Sono mesi che denuncio questa situazione – spiega Moscatelli –: ho aspettato fino ad oggi a renderle pubbliche perché mi era stato detto che sarebbe arrivato il tecnico dalla Germania per risolvere il problema, ma ieri mi è stato riferito che siccome mancava un fusibile, il tecnico non aveva potuto fare niente e l’ascensore è ancora ko".

La signora Moscatelli ha una mamma che malgrado gli acciacchi dell’età amerebbe tantissimo frequentare la biblioteca: in particolare ieri era in programma l’iniziativa "Il filo delle parole", che coniuga la passione per il mondo dei libri con quella della maglia. Si legge e si sferruzza. "Ma al di là della mia mamma – continua Moscatelli –, pensiamo a quante persone disabili viene preclusa la possibilità di frequentare molti spazi della biblioteca. Non c’è nemmeno un montascale per salire al primo piano". Ieri l’ascensore era ancora fuori servizio.

La responsabile della Memo Valeria Patregnani, parla "di problemi che si sono ripetuti nelle ultime settimane, ma i tecnici sono sempre intervenuti tempestivamente. Penso che per lunedì l’ascensore dovrebbe tornare in funzione". E ancora Patregnani: "E’ un ascensore Schindler di alta qualità che ci accompagna dal 2010". L’impianto si era già bloccato, con una lunga interruzione, durante l’inverno, poi dopo l’intervento dei tecnici aveva ripreso a funzionare. Da qualche settimana ci sono state ripetute interruzioni: "Ogni volta che si blocca noi contattiamo il numero verde dell’assistenza tecnica – spiega – che interviene tempestivamente e contemporaneamente avvisiamo i Lavori pubblici". Ma evidentemente questo basta a risolvere il problema una volta per tutte.