Prima e Seconda ai blocchi. Domani partono le danze

Domani e domenica 21 settembre prenderanno il via i campionati di Prima e Seconda, stessa data per il torneo Juniors Regionale e per la Coppa Marche di 3^ Categoria. Il campionato di Terza categoria invece inizierà sabato 4 e domenica 5 ottobre, cosi come quello della Juniores Provinciale. Giovanni Cipolla ex calciatore professionista e ora allenatore di calcio pronto a rientrare nel ‘giro’ dopo i piccoli problemi di salute (ora risolti) ed ex tecnico del Città di Castello, Nuova Real Metauro e Piobbico) cosi giudica il prossimo campionato di Prima categoria: "Quest’anno rispetto al campionato scorso, ci sono tante neo promosse e tante ripescate, quindi bisogna vedere queste squadre come si sono mosse sul mercato, per capire che livello è".

Mercato. Il presidente della Mercatellese Marco Antoniucci rende noto l’ingaggio del giocatore Filippo Cappelletti, punta centrale 2005 ex Trodica. Al debutto in campionato la Mercatellese se la vedrà (in trasferta) con la Falco Acqualagna, un test subito probante per vedere le potenzialità di un team costruito per fare bene. Sul mercato il portiere Cristian Paiardini classe 1987 ex Urbania , Vadese e Valfoglia Tavoleto.

Coppa Marche Prima categoria. Girone A. sabato si è giocata la seconda giornata della Coppa Marche di Prima categoria. In base ai risultati la classifica è la seguente. Girone 1: Mercatellese 6, Real Altofoglia 3, Peglio 1, Falco Acqualagna 1. Prossimo turno mercoledì 8 ottobre: Peglio- Real Altofoglia; Mercatellese- Falco Acqualagna. Girone 2: La classifica: Audax Calcio Piobbico e Avis Sassocorvaro 3, Olimpia Macerata Feltria 0. Prossimo turno mercoledì 8 ottobre: Avis Sassocorvaro - Piobbico, riposa l’Olimpia Macerata Feltria. Girone 3, la classifica: Marotta Mondolfo 6, Osteria Nuova 3, Muraglia 3, Atletico Mondolfo 0. La terza giornata si giocherà mercoledì 8 ottobre, queste le gare: Atletico Mondolfo- Osteria Nuova; Muraglia –Marotta Mondolfo.

Coppa Marche Seconda categoria. Anche qui sabato si è giocata la seconda giornata, i risultati hanno prodotto la nuova classifica. Girone 1: Vadese 3 punti, Santangiolese 1; Durantina Santa Cecilia 1. Prossimo turno mercoledì 8 ottobre: Durantina Santa Cecilia- Vadese. Riposa la Santangiolese. Girone 2: Cagliese 3 punti, Cantiano 3, Apecchio 0. Prossimo turno mercoledì 8 ottobre: Apecchio- Cantiano, riposa la Cagliese. Girone 3: Isola di Fano 3 punti, Vf Adriatico 1, Fortuna Fano 1. Prossimo turno mercoledì 8 ottobre : Vf Adriatico- Isola di Fano, riposa Fortuna Fano. Girone 4: Gradara Calcio 3 punti, Arzilla 1, Tavoleto 1. Prossimo turno mercoledì 8 ottobre: Gradara Calcio Tavoleto, riposa Arzilla.

Amedeo Pisciolini