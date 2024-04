Prima e seconda Repubblica: i “sopravvissuti“ a confronto

Il dibattito su Prima e Seconda Repubblica, sulle loro differenze e somiglianze, sui mutamenti di pratiche, linguaggio, partiti, prosegue da almeno trent’anni. Si farà il punto in un inedito incontro-confronto promosso da Accademia degli Assorditi di Urbino in collaborazione con LaPolis venerdì alle ore 17,30 a palazzo Montani Antaldi.

L’evento, aperto a tutti, sarà coordinato da due docenti di scienze politiche della Carlo Bo, Fabio Bordignon e Luigi Ceccarini, e vedrà al tavolo quattro figure, di diversi schieramenti, che hanno frequentato la scena politica della cosiddetta Prima Repubblica: Adriano Ciaffi (DC), già deputato e sottosegretario e presidente della Regione Marche; Luciana Sbarbati (Movimento Repubblicani Europei), parlamentare italiana ed europea; Giorgio Tornati (PCI), ex sindaco di Pesaro e senatore; Franco Trappoli (PSI), già sindaco di Fano e deputato.

"È il primo incontro – spiegano gli organizzatori – che l’Accademia apre al pubblico. La nostra associazione prende il nome dal sodalizio omonimo nato nel ’500 a Urbino e vorremmo offrire spunti per leggere meglio il presente". L’incontro sarà una sorta di intervista di gruppo, con gli attori e i protagonisti di un’epoca molto rilevante che, giornalisticamente, va sotto il nome di Prima Repubblica. Spiega il professor Bordignon, direttore dell’osservatorio elettorale di LaPolis, creato da Ilvo Diamanti: "Riuniremo in un unico luogo quattro protagonisti in un’intervista che ha una valenza sia per il territorio che in senso più ampio. L’auspicio è che abbia anche un valore didattico, penso alla formazione dei nostri studenti e degli esperti, nonché una valenza scientifica, ma ciò dipenderà da quanto emergerà dai racconti dei relatori. Ci muoveremo stimolando i presenti su alcuni temi specifici, chiedendo loro un confronto tra “ieri“ e oggi. Ne cito alcuni: i partiti e il loro ruolo; la partecipazione politica; l’informazione; la polarizzazione politica e la personalizzazione. Dall’epoca in cui prevaleva la componente collettiva, passiamo ad oggi in cui i partiti li fanno i leader. 50 anni fa si interagiva col territorio in un modo molto diverso da oggi".

Le Marche non esulano dal bipolarismo postbellico: erano incluse nella cosiddetta “zona rossa“, "ma se in realtà zoomiamo – prosegue Bordignon – vediamo anche una certa pluralità, pur orientata verso il centro sinistra. Ma tutto ciò in larga misura sembra oggi venire meno. Con più entusiasmo di altre regioni, le Marche hanno premiato il nuovo: penso ai grandi risultati ottenuti in anni recenti prima dal M5S, poi dal Pd di Renzi, recentemente dalla destra. Anche la politica estera è cambiata: il sistema del “bipartitismo imperfetto“ rifletteva lo schema internazionale. Dopo il 1989 si entra invece in una fase diversa, fluida e difficile da ricondurre agli schemi tradizionali. E l’Italia imbocca una fase di effervescenza e transizione da cui forse non è mai uscita".

Ma questi sono solo alcuni dei temi che verranno analizzati: Ceccarini e Bordignon daranno gli input, e gli intervistati avranno pochi minuti ciascuno per andare dritti al punto, possibilmente raccontando la loro esperienza. Sarà interessante scoprire la loro visione, i retroscena, le riflessioni su uno scenario che, in fondo, poi così radicalmente forse non è cambiato.

Giovanni Volponi