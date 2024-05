Prima italiana di “Smyrna“ con l’attrice Mimì Ntenisi

Un pomeriggio all’insegna della cultura greca quello di domani, tra cinema, storia e musica. Alle 17,30 al cinema Ducale (ingresso libero) ci sarà infatti la prima proiezione assoluta italiana del film “Smyrna“, alla presenza dell’attrice protagonista Mimì Ntenisi, artista greca dalla lunga e prolifica carriera tra teatro, tv e cinema, che parlerà della pellicola, tratta tra l’altro da un suo spettacolo teatrale.

Il film, quasi un kolossal, narra le vicende di una donna greca dell’alta società di Smirne durante il turbolento periodo in cui le forze di Ataturk nel settembre 1922 misero in assedio la città, al tempo a maggioranza greca, fino a provocarne un terribile incendio e a annullare pressoché la presenza di greci e armeni. "Oltre alla protagonista – spiega Vassilis Papadopoulos, direttore della sede urbinate dell’Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale – interverrà anche Nicola Mancini dell’università di Urbino e assieme parleranno della pellicola e del contesto storico in cui è ambientata. Saranno presenti anche il presidente dell’Istituto Ellenico di Roma nonché i consoli greci di Ancona e Bologna, godendo l’evento del patrocinio dell’ambasciata di Grecia in Italia. Il film verrà proiettato nelle lingue originali, che sono greco, turco e inglese, con sottotitoli in italiano realizzati per l’occasione. Le varie lingue hanno una ragione: nel film è rappresentato l’ambiente estremamente multietnico della Smirne dell’epoca, in cui si parlavano davvero tante lingue. In Grecia il film ha avuto un grande successo, e speriamo che ci sia tanta gente ad assistere, perché la storia che racconta è molto interessante, anche se poco nota. In Grecia è più sentita e conosciuta, anch’io ho degli antenati originari dell’Asia Minore (la zona greca della costa turca, ndr), ma ciò che rende la pellicola culturalmente di valore è, oltre alla ricostruzione storica, il fatto che spiega come si è originata l’attuale cultura greca, che è anche il risultato degli spostamenti dei profughi dall’Asia Minore e con loro le usanze e i costumi".

Tradizioni che saranno protagoniste del tardo pomeriggio quando ci si sposterà al Caffè degli Archi in via Veneto, dove protagonisti saranno la musica rebetika, con un concerto gratuito, e alcuni piatti greci che si potranno ordinare come aperitivo al bar. Conclude Papadopoulos, che da anni è urbinate “d’adozione“: "La musica rebetika, tra le melodie tradizionali greche, è proprio quella originaria dell’Asia Minore, e sarà suonata da un gruppo italo-greco, gli Evi Evan. Attendiamo tutti a questo pomeriggio per scoprire una storia davvero emozionante".

Giovanni Volponi