Prima litiga dentro al bar poi aggredisce agente: arrestato

Una violenta lite tra due persone degenerata in violenza. L’episodio è accaduto l’altra sera in un bar alla periferia cittadina in cui un 37enne di origine albanese, residente nell’entroterra, ha iniziato a dare in escandescenze durante una discussione animata. La situazione si è rapidamente aggravata, tanto che alcuni presenti hanno richiesto l’intervento della polizia locale. All’arrivo degli agenti l’uomo ha mostrato un atteggiamento ostile, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e opponendo resistenza all’identificazione.

Ma non solo: l’uomo ha tentato anche di aggredire i presenti e a questo punto è stato necessario l’intervento immediato degli agenti di polizia locale che lo hanno arrestato. Ieri mattina in tribunale a Pesaro si è svolta l’udienza per direttissima, nel corso della quale sono stati confermati i dettagli dell’arresto.

"La polizia locale – si legge in una nota – continua a garantire sicurezza urbana attraverso controlli mirati e un’intensificazione dell’attività di presidio sul territorio. Si tratta del terzo arresto effettuato dalla polizia locale in una sola settimana, a conferma dell’efficacia dei controlli intensificati e dell’impegno costante per la sicurezza".