"Prima pensiamo ai posti per le auto"

"Sono ovviamente a favore del progetto di restyling del lungomare Pesarese, che tanti albergatori richiedevano da tantissimo tempo – dice Fabrizio Oliva. Prima però di parlare di pedonalizzazione, bisogna trovare soluzioni alternative per far arrivare turisti e cittadini in zona mare. Per prima cosa devono essere realizzati nuovi parcheggi, perché altrimenti non sappiamo dove far sostare le auto, bisogna pensare a dei servizi navetta e trovare una soluzione che garantisca gli accessi agli alberghi del lungomare e alle attività economiche. Mi rammarica che dal progetto sia rimasto escluso il tratto di Levante, che invece avrebbe bisogno di un importante restyling".