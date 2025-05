"Prima risposta: contratti collettivi"

"Per i lavoratori del commercio e turismo – spiega Domenico Montillo, segretario Fisascat-Cisl – far fronte all’aumento delle spese quotidiane è ancora più critico visto che questi settori sono spesso caratterizzati da salari relativamente bassi e contratti a termine. L’aumento dei prezzi si traduce quindi in una riduzione del potere d’acquisto, con effetti negativi sulla qualità della vita e sulla possibilità di risparmio. Una prima risposta sta nel rafforzamento della contrattazione collettiva: da una parte contrasterebbero il fenomeno dei contratti ’pirata’, dall’altra andrebbe rafforzata anche la contrattazione di secondo livello. Retribuzioni inadeguate, disallineamento tra domanda e offerta di competenze e contratti quasi esclusivamente a termine rappresentano il settore turistico marchigiano."