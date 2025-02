Prima si conosce, poi si decide. Riprende la Scuola di politica

"Conoscere per decidere": riprende la Scuola di politica ideata Fondazione per la Sussidiarietà in sei lezioni magistrali tenute, a Pesaro, da intellettuali, giornalisti, professori universitari e politici. Il primo appuntamento si terrà lunedì 17 dalle ore 18,30 alle 20, nei locali della sede di Gulliver Onlus - Bar Utopia, dentro il Parco Miralfiore. In questa occasione, verrà proiettata in streaming la lezione introduttiva dal titolo “Crisi della democrazia ed espansione delle autocrazie”, con l’intervento di Luciano Violante, già presidente della Camera dei Deputati, in collagamento da Roma.

I saluti introduttivi saranno affidati ad Alberto Jannuzzelli, Presidente Società Umanitaria e a Giorgio Vittadini, Presidente fondazione per la Sussidiarietà. Da segnare in agenda gli altri cinque appuntamenti di cui si sa tutto tranne il luogo, ancora da definire. Tra questi ci sono: sabato 1° marzo alle ore 10 Il dopoguerra - “Il dopoguerra e la Costituzione italiana: culture politiche e disegno istituzionale” con Lorenza Violini, professoressa di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano. Sabato 15 marzo ore 10: Gli anni ‘70 - “Il superamento della conventio ad excludendum. Fra tensione e distensione internazionale” con Massimo Franco, giornalista e saggista. Sabato 29 marzo, ore 10: Gli anni ‘80 - “La crisi della politica, la caduta del muro di Berlino, le prove di riforma istituzionale” con Stefano Folli, giornalista e saggista.  Sabato 12 aprile, ore 10: Dagli anni ’90 a oggi - “Dai partiti di massa ai partiti personali. Bipolarismo forzato e crisi della partecipazione” con Nadia Urbinati, politologa e professoressa della Columbia University. Sabato 10 maggio, ore 10: L’UE tra Cina e Stati Uniti - “La globalizzazione economica. Il processo di allargamento dell’UE. Guerre diffuse e guerra in Europa. Nuovi squilibri e aggregazioni sovranazionali” con Riccardo Sessa, presidente della Società italiana per l’organizzazione internazionale (SIOI).

"La scuola di politica sviluppa – osserva Marco Montagna, coordinatore della Fondazione per la sussidiarietà – attraverso un ciclo di incontri formativi di alto profilo, alcune tappe storiche dell’architettura democratica. Si andrà dalla stesura della costituzione all’emergere di sovranismi e neo-populismi che caratterizzano l’ultimo periodo storico.

Siamo alla quarta edizione della Scuola di Formazione Politica. La partecipazione all’iniziativa ha suscitato grande interesse nelle scuole della provincia. In particolare, il Liceo “Mamiani“ di Pesaro, ha dimostrato particolare attenzione al progetto, coinvolgendo direttamente 100 studenti che si sono già iscritti per seguire le attività formative. E non solo. Nutrita sarà la presenza dell’Istituto agrario “Cecchi“".

È ancora possibile iscriversi inviando una e-mail a: avv.selva@svslex.it (oggetto: Conoscere per decidere). La Scuola di Formazione Politica 2025 è resa possibile grazie al contributo di SVS LEX Società srl Benefit, a conferma dell’impegno nel promuovere la cultura politica e civica tra le nuove generazioni.