Prima spolverata di neve. Gli sciatori già sperano

Con una decina di giorni di anticipo rispetto all’anno scorso e come da previsioni è arrivata sui nostri monti la prima “spolverata“ di neve. Solo qualche centimetro ma utile ad imbiancare durante la notte dell’altroieri, dai 1.000 metri in su, in monti del Nerone, Catria e Carpegna. La neve a novembre comunque non è una novità, di certo assieme alla pioggia caduta abbondantemente nel mese di ottobre favorisce la ricarica delle falde acquifere. I gestori degli impianti sciistici sperano che questa prima imbiancatura sia di buon auspicio per la prossima stagione. Gli impianti delle stazioni sciistiche della nostra provincia stanno subendo proprio in questo periodo il solito lavoro di manutenzione per essere pronti nel momento in cui arriveranno le precipitazioni abbondanti. Per ulteriori nevicate bisognerà attendere il calo della temperatura, ieri ritornata dopo la nevicata della notte, più mite.

am. pi.