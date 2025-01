Prima stranieri, ora italiani. L’abbraccio di Pesaro:: "Abbiamo bisogno di voi"

Ieri nella sala Rossa del Comune si è data dignità istituzionale ad un atto che sostanzialmente aveva già ufficializzato che 300 maggiorenni, extracomunitari e non, erano da qualche giorno diventati cittadini italiani. Un momento "solenne" ha detto il prefetto Emanuela Saveria Greco aggiungendo poi anche un concetto sostanziale: "Parità di diritti ma anche di doveri". Per questa cerimonia, presente il sindaco Andrea Biancani con al fianco il presidente del consiglio comunale Enzo Belloni e quindi l’assessore Mila Della Dora. Sindaco con fascia tricolore e sul tavolo non solo le pergamene che certificavano la cittadinanza, ma anche una copia della Costituzione "che pochi italiani leggono ed hanno letto", ha aggiunto il sindaco. Momento "solenne", vero, ma Biancani ha subito voluto stemperare la tensione quando si è presentata a ritirare il documento una giovane di colore il sindaco le ha chiesto: "Che scuola fai?". E lei ha risposto: "Il liceo musicale, studio canto". Palla al balzo per dire subito: "Dai, allora, cantaci una canzone". Il sindaco poi aggiunge a cerimonia finita: "Lì, per lì, ha detto di no per l’emozione, ma quando sono andati via tutti è tornata per dire ‘adesso se vuole canto’ e così è stato".

Nel corso dello scorso anno nel Comune è stata riconosciuta la cittadinanza italiana a 300 persone. Di questi 219 maggiorenni, 4 anni in Italia per i cittadini comunitari, 10 per gli extracomunitari, oppure perché cononiugati con un cittadino italiano; 61 i minorenni in quanto conviventi con genitori che hanno ottenuto la cittadinanza; 20 i neo-maggiorenni per essere nati in Italia e vissuti in qui fino alla maggiore età. Questi i presenti alla cerimonia: Tracy Chisa Alozie, Noredine Benmerdja, Ecaterina Carafizi, Mamadou Conte, Sterica Cosnita, Abdou Khadir Diop, Jimena Duran Vargas, Dumitru Florea, Lyda Mery Garcia Bustos, Veronica Gradinaru, Cristina Maria Marian, Ion Megherea, Tatiana Moisei, Wiliam Eduard Muller, Esteban Natanael Nolasco Garcia e Nima Rezai Kermanshahi.

Il sindaco ha sottolineato che il calo delle nascite negli ultimi anni è stato molto sensibile, rappresentando un problema sotto il profilo economico, e ha aggiunto: "L’accoglienza è un faro della nostra città, perché per noi la cultura non è solo arte o musica, ma è soprattutto solidarietà e integrazione".