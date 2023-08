"Prima una campagna di ascolto"

Più che una conferenza è sembrata una presentazione complessiva al territorio di un partito ancora nella fase costruttiva. D’altra parte "Azione" by Carlo Calenda è il partito che ha firmato due fusioni politiche nazionali finite nel nulla. E l’essere spesso e volentieri convinti di stare dalla parte giusta comporta anche uno sfarinamento complessivo. Cose che sono già capitate prima con +Europa e ed Emma Bobino e poi con Italia Viva e Matteo Renzi. Così forse è meglio presentare tutti i dirigenti insieme ed annunciare una fase di partenza: "Ascolteremo le richieste dei cittadini – dice Alessandro Nardelli, che è il referente provinciale della campagna elettorale –. Il tema è chiaro: partirà presto una campagna di ascolto sul territorio". Di certo il segretario provinciale Simone Favarelli; quello comunale Giovanni Amati, figlio dell’ex sindaco di Pesaro, Aldo; il coordinatore organizzativo Roberto Dell’0lio e una pattuglia di politici provenienti da storie politiche parallele, hanno posizioni magari non coincidenti ma offrono la massima possibilità di ascolto. Alla kermesse erano presenti Elena Fabbri (avvocatessa, referente per la giustizia), Roberta Baldi (referente per i rapporti con i quartieri). Poi navigati politici come Massimo Guidi, ex vice sindaco di Urbino, passato dalla Margherita al centro destra e poi ora vice segretario provinciale di Azione; Stefano Marchegiani, ex vice sindaco Pd di Fano; Stefano Gattoni, membro in carica della giunta di centro sinistra di Vallefoglia e già giovane vice sindaco socialista a Pesaro; Pierugo Boni, già consigliere comunale e provinciale di Dc e Forza Italia. La riunione si è sciolta velocemente perché l’organizzatore Dell’Olio ha annunciato la partecipazione al presidio Pd per difendere la Pediatria: "La politica deve stare fuori dalla Sanità – ha detto – Pesaro e Fano devono avere due ospedali con tutti i reparti uguali". Vedere per credere. l.lu.