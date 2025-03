Primaria fermignanese, scuola di rianimazione con Bramante Onlus

Un evento formativo per i più piccoli sulla rianimazione nelle scuole. Oggi alla scuola primaria di Fermignano l’associazione Bramante Onlus, organizzazione culturale e socio-assistenziale di volontariato, propone l’evento “Io, piccolo rianimatore“, in collaborazione col gruppo SITE AST Pesaro-Urbino American Heart Association. Istruttori certificati saranno nelle classi quinte della scuola ad effettuare un primo livello di corso di rianimazione cardio-polmonare ai bambini, per imparare fin da piccoli le buone pratiche in caso di malore.

Bramante Onlus è dedita da anni all’organizzare di eventi ed attività con il fine di supportare le scuole di Fermignano ad ogni livello.