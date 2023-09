Primarie affollate a Fano: "I sondaggi mi premiano" dice Mascarin

Assessore Samuele Mascarin (’In Comune’), a quando le primarie da lei sostenute sin dall’inizio? Prima della fine del 2023 come vorrebbe Seri o all’inizio del nuovo anno come vorrebbe Minardi?

"Ha ragione Seri, le primarie vanno convocate subito definendo un manifesto programmatico del centrosinistra che impegni tutti i candidati".

Tra i suoi competitor alle primarie (Fanesi, Brunori, Lucarelli, forse lo stesso Minardi) chi la preoccupa di più?

"I sondaggi mi premiano, ma il centrosinistra fanese è ricco di donne e uomini in grado di dare un contributo: spero davvero siano tante le candidature".

Strada di Gimarra: se lei dovesse diventare sindaco che fine farebbe il progetto?

"Ad oggi la proroga non c’è: il problema potrebbe non porsi".

Viale Cairoli, nuovo sottopasso e abbattimento dei 15 platani: che ne pensa?

"I fondi ottenuti sono un’opportunità che va conciliata con la bellezza del viale, giusto che si esprima la Soprintendenza".

La biblioteca di Cucinella è stata bocciata da Sgarbi come progetto adatto per una discoteca: cosa replica?

"Cucinella si è appena aggiudicato la gara per rappresentare l’Italia all’Expo 2025 di Osaka con un progetto ispirato alla Città Ideale di Urbino".

Pensa che Fano abbia realmente bisogno di una terza biblioteca? O forse i 10 milioni si potevano dirottare altorve?

"La nuova Federiciana renderà il sistema bibliotecario di Fano tra i più importanti in Europa: dobbiamo guardare al futuro ragionando come una città europea, non un paesino".

Che fine ha fatto l’avviso pubblico per individuare il partner di Aset nella realizzazione del biodigestore?

"Entro l’anno il Consiglio comunale sarà nelle condizioni di studiare, valutare e decidere nell’interesse di Fano e di Aset".

Pensa che sia utile al centrosinistra allargare l’alleanza a M5S, Bene Comune e Ribella?

"Spero che scelgano di mettersi in relazione senza pregiudizi, non si può togliere il diritto di parola alle migliaia di cittadini che invece vogliono essere protagonisti delle primarie".

Nel sondaggio del centrodestra, con Serfilippi, Aguzzi e De Leo sono stati inseriti Brunori e Lucarelli. E lei?

"Non soffro di narcisismo e poi Barbara e Etienn sono due risorse fondamentali del centrosinistra".

Anna Marchetti