Primarie, al via la raccolta firme

Il popolo delle primarie si mobilita: a giorni partirà una raccolta firme e un appello per chiedere che siano gli elettori di centrosinistra a scegliere il loro candidato sindaco. E’ quanto emerso lunedì nell’incontro che si è svolto in piazzale Cleofilo dove si sono ritrovate oltre 200 persone. Samuele Mascarin che a marzo 2023 si è messo in gioco come candidato sindaco, pronto ad affrontare le primarie, è convinto che "se il centrosinistra vuole battere le destre serve un processo partecipato e trasparente". Tra gli intervenuti, a favore delle primarie, l’assessore del Pd, Dimitri Tinti e Grazia Mosciatti, del cda di Aset.