Primarie, Mascarin: "Pronti a raccogliere almeno mille firme"

Mobilitazione degli elettori a favore delle primarie e appello alle forze politiche del centrosinistra perché il candidato sindaco 2024 si scelga con il voto. Samuele Mascarin (In Comune) rilancia le primarie di coalizione e lo fa chiamando a raccolta, attraverso una sottoscrizione, il popolo del centrosinistra: l’obiettivo è superare le mille adesioni in pochi giorni. A questo scopo è stato creato il sito fanoprimarie.it attraverso il quale chiunque può manifestare il proprio sostegno alle primarie e avanzare proposte. Così Mascarin, che a marzo si era già candidato come sindaco, spera di dare uno scossone sia alle liste civiche di Seri sia al Pd. Al momento, né gli uni né gli altri (il Pd deve ancora eleggere il segretario) hanno raccolto la sfida. Anzi il dibattito sulle primarie non si è proprio innescato, neppure all’interno del Pd. Anche se tra i primi firmatari dell’appello a favore delle primarie spicca il nome dell’assessore Pd Dimitri Tinti insieme a quelli di Mascarin, Luzi, Fabrizio Bartolucci, Enrico Zampa, Simona Ricci, Grazia Mosciatti, Luca Serafini. Mascarin, che aveva già riunito il popolo delle primarie alla fine di maggio, in un incontro al quale avevano partecipato 200 persone, tra cui Tinti, si rivolge "a tutti coloro che vogliono evitare l’affermazione elettorale della destra. "I cittadini devono avere la possibilità di esprimersi sui candidati sindaci e di scegliere i programmi in modo trasparente". "Mettiamoci in movimento" aggiunge Luzi.

an. mar.