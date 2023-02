Primarie Pd, tutti i seggi per votare I fanesi: "Crediamo nella politica"

Primarie Pd: il polo del centrosinistra al voto, per eleggere i segretari nazionale e regionale. Domenica 26 febbraio potranno recarsi alle urne gli elettori del Pd, tutti coloro che si riconoscono nella linea politica del partito e naturalmente i circa 400 iscritti fanesi. Gli elettori sono chiamati a scegliere il segretario nazionale tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

"Della capacità, serietà e concretezza di Bonaccini – ha parlato l’ex vice presidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi, che è intervenuto a suo sostegno –. Qualità che Bonaccini ha già dimostrato nel suo ruolo di presidente dell’Emilia Romagna. La sua elezione a segretario nazionale permetterà il rilancio del partito, che deve tornare ad essere presente nelle fabbriche e a parlare il ‘linguaggio dei bar’. Il Pd si propone come un partito laburista che ha tra le sue priorità la sanità, l’istruzione pubblica e il lavoro". In appoggio ad in Elly Schlein è intervenuta Erika Magi, giovane componente dell’assemblea comunale PD. "Credo nella politica – ha detto – anche se molti giovani la sentono lontana e credo che Schlein rappresenti una ventata di aria fresca con uno sguardo attento al precariato, alle diseguaglianze e all’emergenza climatica, per costruire il futuro". Presente anche Chantal Bomprezzi una delle due candidate alla segreteria regionale del Pd insieme a Michela Bellomaria, che non era presente ma è stata sostenuta da Sara Cucchiarini.

"Non ne possiamo più di un Pd – ha detto Bomprezzi – che litiga e considera il partito come un lavoro. La vecchia classe dirigente deve avere l’umiltà di fare un passo di lato per costruire un partito innovativo, sostenibile che difende i diritti e la sanità". "Abbiamo bisogno di unità –ha affermato Sara Cucchiarini intervenendo a favore di Bellomaria – e di rigenerazione, di una classe dirigente che lavori unita e in modo serio su temi delicati come la sanità: i nostri ospedali che sono ormai al collasso". Per il segretario Tommaso Della Dora "il Pd ha bisogno di rigenerarsi per costruire un’alternativa efficace nel Paese a partire dalla scelta di una nuova classe dirigente e di una proposta politica concreta, coraggiosa e inclusiva". Domenica 26 febbraio possono votare tutti cittadini sopra i 16 anni, le urne sono aperte dalle 8 alle 20. Questi i seggi: circolo anziani di Cuccurano per le zone di Bellocchi e Flaminia; sede del Pd in via Nolfi 106 per il centro e il mare; centro civico di Gimarra per Gimarra e Fenile; scuola media Nuti per Poderino; Circolo Albatros di Metaurilia per Ponte Sasso e Metaurilia; sala Cubo del centro commerciale per San Lazzaro; circolo anziani di via Sant’Eusebio per Sant’Orso.

Anna Marchetti