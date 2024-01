Primarie sì o no?. Fumata nera

Primarie sì, Primarie no. Fumata nera nella riunione di maggioranza di ieri. Il centrosinistra, malgrado i timori di perdere le elezioni nel caso gli avversari mettano in campo il leghista Luca Serfilippi, non è riuscito a decidere se andare avanti con le primarie o allargare il campo ai Progressisti (M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi, Verdi, La Fano dei Quartieri). Saltato pure l’incontro tra maggioranza e Progressisti. "Non è stato confermato – dice Adrea Serafini di M5S –, noi abbiamo preso altri impegni e parliamo solo con chi le primarie non le fa". Infatti va avanti il dialogo con Azione che – con il responsabile del partito Marchegiani – si è espressa fin dall’inizio contro le primarie, anche se uno dei suoi più autorevoli esponenti, Seri, è favorevole.