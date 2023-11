Primarie sì, primarie no. Il campo largo nel pantano

Il campo largo del centrosinistra non fa passi avanti. L’attuale maggioranza disposta a rinunciare alle primarie solo di fronte al "Van Basten" – così l’ha definito Massimo Seri – dei candidati sindaci, che però al momento non c’è. Questa la conclusione del sindaco al termine dell’affollata riunione del centrosinistra, allargata ai Progressisti per Fano 2050, che si è tenuta lunedì alla cooperativa Tre Ponti.

I Progressisti per Fano 2050 (Movimento 5 Stelle, Bene Comune, Fano Ribella, Verdi, Partito Socialista e la Fano dei Quartieri), hanno ribadito "che il metodo delle primarie, valido per selezionare le candidature all’interno di un partito, nel contesto delle molteplici e differenti forze politiche del campo progressista sia inefficace a produrre una sintesi condivisa". Anzi sarebbe "divisivo e foriero di un risultato di parte, che rischia di non rappresentare e garantire tutti gli elettori che idealmente si riconoscono nel campo progressista. Una competizione che lascerebbe sul campo molti delusi tra i cittadini e non sarebbe il viatico migliore verso una vittoria alle urne. Serve invece costruire e condividere un accordo su un programma comune e su una figura che rappresenti al meglio il nuovo progetto di governo per la città di Fano".

Lanciata dai "Progressisti per Fano 20250" l’idea di creare un doppio tavolo: uno dedicato al programma e uno alla discussione sul candidato sindaco. Il sindaco Massimo Seri e il segretario del Pd Fano Renato Claudio Minardi sono rimasti sulle loro posizioni: partire dalla discussione sul programma per individuare i punti di incontro e di condivisione.

an. mar.