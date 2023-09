Primi cittadini riuniti domani a Pesaro Martedì convocati da Baldelli ad Ancona

Settimana di incontri sulla Fano-Grosseto. Si comincia domani nella sede dell’Unione montana dell’alta valle del Metauro tra tutti i sindaci interessati al passaggio della E78. Si dovrà discutere di come convincere Anas e Commissario straordinario Massimo Simonini ad accogliere il più possibile le richieste di Mercatello sul Metauro che teme l’arrivo di un traffico intenso verso il traforo, una volta aperto (il bando d’appalto è in corso) passando in una piccola stradina che Anas allargherà a 10 metri. Poi martedì la Regione ha convocato tutti i sindaci in modo da far inserire nella prossima finanziaria del governo i fondi per la E78. Giovedì 7, incontro dei cittadini di Mercatello con la giunta comunale.