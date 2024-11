Primi effetti della cura Spiro Leka?. Il test più atteso è quello di Imbrò

Domani alle 18 la Carpegna Prosciutto scende in campo alle 18 contro Orzinuovi al PalaVitri. Formazione che ha 8 punti in classifica. Esattamente 4 più della Vuelle. All’interno della società non si muove nulla per cui non si sa se si sta cercando un rimedio soprattutto sotto i canestri dove la formazione guidata da Sacripanti prima, Baioni poi, ed ora da Spiro Leka, non ha mai vinto un duello. Non escono nemmeno i sospiri dalla sede della società, ma in compenso i rumors escono da altre piazze. Perché stando ai ‘retrobottega’ sia Avellino che Varese avrebbe sondato per avere Imbrò dalla società pesarese. Dalla sede della Carpegna Prosciutto bollano questa storia, che è rimbalzata l’altro giorno anche su Pesaro, come una storia senza un minimo di attendibilità. A dar man forte alle chiacchiere da bar – comunque pericolose – anche il fatto che il play ex Trapani ha un contratto importante, sotto il profilo monetario. A gettare acqua anche Spiro Leka che parlando del play ha detto che lo sta vedendo molto impegnato negli allenamenti "un’ottima settimana e ci aspettiamo di vederlo come leader della nostra squadra".

Insomma grandi aperture da parte del tecnico nei confronti di questo play-guardia che nell’ultimo confronto, quello contro Milano2, è stato in campo solamente 6 minuti, una apparizione che non ha lasciato traccia perché non ha tentato nemmeno un tiro. Comunque domani alle 18 si vedranno le ‘evoluzioni’, già a partire dalla composizione del quintetto, perché siamo al termine della seconda settimana di lavoro in palestra.

Una operazione non da poco quella che sta affrontando Leka anche perché ci sono alcuni giocatori che sembrano essere in fortissimo ritardo sotto il profilo fisico. "Calma e gesso perché il campionato è lungo" dicono gli addetti ai lavori. Ma c’è modo e modo di uscire dal campo anche perdendo.

Perché il tema caldo è veramente quello della reazione del pubblico che non sta risparmiando critiche a nulla e a nessuno. Le contestazioni volano soprattutto se le sconfitte hanno scarti molto importanti com’è capitato anche a Milano.

Poi il calendario viste le condizioni della squadra, è anche impietoso perché dopo Orzinuovi arrivano i vicini di casa e cioè Rimini che sta viaggiando come un treno grazie a Robinson, giocatore che il pubblico conosce molto bene, ma grazie anche al pesarese Tomassini, play con il tiro micidiale e che prima di rompersi il ginocchio nel 2019 si era già messo in mostra tanto che su di lui aveva messo gli occhi la Fortitudo, quando ancora era nella massima serie. Sarà la prima vera e pericolosa partita di questo prima strascita di campionato: il primo derby.

