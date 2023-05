Primo maggio: quasi in 2.000 alla Rocca

Gradara si riconferma tra le destinazioni più amate nella stagione primaverile. In attesa dei dati ufficiali e complessivi di affluenza del turismo scolastico e dei ponti di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio solo in quest’ultima giornata i biglietti staccati per l’ingresso alla Rocca e ai camminamenti di ronda sfiorano quota 2.000. Sono stati esattamente 1.870 i visitatori che nella giornata di lunedì hanno deciso di fare tappa nel borgo marchigiano per dedicarsi alla scoperta del suo monumento più celebre, la Rocca demaniale, simbolo dell’amore mitico e indissolubile di Paolo e Francesca e per passeggiare sulle mura medievali.