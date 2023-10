"Primo Piano". L’atelier d’artista apre le porte

Entrare in uno studio d’artista è sempre emozionante. Luca Caimmi, Erman Izzi, Mauro Santini e Alberta Iera (foto) condividono uno spazio bellissimo in via Diaz 12 nel centro storico di Pesaro. Lo Studio Diaz profuma di colori e di carta, di frammenti d’arte cinematografica e fotografica. È una piccola officina di idee e luogo di condivisione d’arte e pensiero. L’iniziativa ‘Primo piano’ è l’occasione per visitare questo affascinante spazio. Per la seconda volta infatti, domani e sabato, dalle 17 in poi, si potrà passare a vedere e toccare con mano come nascono le immagini di un libro, un ritratto, un film d’autore. Gli artisti operano tutti in settori diversi: Luca Caimmi è illustratore, Erman Izzi fotografo, Mauro Santini regista, Alberta Iera è esperta di illustrazione e di letteratura per l’infanzia. Tutti e quattro saranno felici di ospitare quanti avranno piacere di conoscere il loro lavoro e ascoltare dalla loro viva voce i progetti a cui più tengono.