Primo questore donna a Pesaro, arriva da Bolzano Francesca Montereali

Pesaro, 25 gennaio 2024 – Si chiama Francesca Montereali. Sarà il nuovo questore di Pesaro e Urbino a partire dal primo febbraio prossimo, in pratica tra una settimana. Prende il posto di Raffaele Clemente, che andrà in pensione dopo un anno e mezzo di servizio. E’ il primo questore donna che assume quel ruolo nella nostra provincia. Entrata in polizia negli anni ’80, Montereali ha ricoperto diversi incarichi in molte città, come Trieste, ma anche ad Agrigento dove ha diretto i commissariati di Montichiaro e Canicatti. In seguito è stata inviata al Commissariato di Desenzano del Garda per poi essere trasferita al Commissariato di Monfalcone, alla questura di Brescia, e alla polizia stradale di Verona. Le è stato poi affidato il ruolo di vicario alla questura di Livorno dopo aver ricoperto lo stesso incarico a Ferrara. Attualmente, è al comando della polizia stradale di Bolzano.

Le nomine dei nuovi questori sono state rese note ieri dal Ministero degli Interni. E’ presumibile che il nuovo questore (o questora) sarà a Pesaro già nei prossimi giorni per provvedere al trasferimento. In ogni città dove la dottoressa Montereali ha lavorato, ha lasciato ottime impressioni avendo dimostrato grandi capacità organizzative con risultati di assoluta evidenza.