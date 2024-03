Principessine e maranza: ecco i nostri stili

Oggi parleremo di alcuni stili che influenzano i ragazzi. I genitori spesso pensano che i loro figli abbiano tutti lo stesso stile, con la tendenza ad uniformarsi al gruppo. Al contrario di quello che pensano, la nostra generazione è molto attenta alle mode. Seguiamo in particolar modo le tendenze dettate dai media e dai numerosissimi social network. Tra i social più utilizzati ricordiamo, ad esempio, TikTok, Instagram e Facebook. Tra gli stili più in voga sui social oggi parleremo "delle ragazze principessine" e dei "maranza". Le ragazze principessine sono delle ragazze molto pulite e molto curate in tutto: nel proprio corpo, nel proprio aspetto fisico e nel modo in cui si vestono. Curano il loro aspetto in maniera maniacale facendo ad esempio lo “skin care”: delle vere e proprie sedute di bellezza tra amiche “principessine”. Sono attente allo stile e amano provare cose nuove e particolari.

In opposizione allo stile “principessine” c’è quello dei “maranza”. I ragazzi che seguono questo stile sono ribelli, trasgrediscono volutamente le regole e appaiono generalmente persone fredde ma non con tutti. Con i loro “bro”, cioè con i loro fratelli, sono molto affiatati. Spesso postano delle foto insieme e accanto mettono delle emoji che hanno il significato di fratellanza.

Inoltre, ricordiamo, che in questi anni sono tornati di moda alcuni stili degli anni passati, come quelli degli anni 2000, che sono comunque riadattati alla realtà attuale. Un altro aspetto caratterizzante è lo stile musicale. Tra gli artisti più seguiti troviamo il rapper Eminem, Baby Gang, Simba la Rue e Sfera Ebbasta. La musica rap ha testi quasi parlati con i quali i vari artisti ci raccontano la loro storia, le loro emozioni, le loro paure, eccetera.

Altri stili musicali sono quelli “tradizionali” tra cui ricordiamo lo stile emo, derivante dalla omonima cultura, e quello rock. Oggi ognuno di noi, influenzato da tutto ciò che ci ruota intorno, si può creare uno stile personale. Molto spesso però si può incorrere nel rischio di essere criticati per le proprie scelte, fino a fenomeni di emarginazione e derisione.

Vittoria Ambrosi, Iacopo la Capria, Nicolò Alessandrini, Martina Guidarelli – Classe 2ªC