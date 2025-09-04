Principio di incendio sul tetto del capannone

Fumo nel pomeriggio di ieri nell’area industriale di Villa Fastiggi, dove un principio di incendio ha interessato la copertura di un capannone di una ditta specializzata nella lavorazione del legno. Erano da poco passate le 15 quando dal tetto della struttura di via Montanelli si è alzata una colonna di fumo, notata subito dagli operai al lavoro e poi anche dai residenti. Sul posto i Vigili del fuoco. La squadra ha provveduto a domare le fiamme, rimuovere le parti danneggiate e mettere in sicurezza l’edificio. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito durante alcuni lavori di manutenzione sul tetto. Alcuni operai stavano sistemando una pezza di guaina bituminosa con l’aiuto della fiamma ossidrica. Le fiamme hanno bruciato un pezzo della copertura. È stato lo stesso personale della ditta ad accorgersi del principio di incendio e a dare immediatamente l’allarme. Quando i Vigili del fuoco sono arrivati sul posto, non c’erano fiamme visibili ma solo fumo denso che proveniva dal tetto. La squadra ha quindi avviato le operazioni di bonifica, eliminando ogni residuo di materiale incandescente e mettendo in sicurezza la copertura. L’area interessata, limitata a una porzione della copertura, è stata completamente isolata. La parte produttiva dell’azienda non è stata coinvolta e l’attività, fanno sapere, prosegue regolarmente. I pompieri hanno utilizzato l’autoscala per raggiungere il punto interessato e rimuovere le parti più danneggiate.

ant. mar.