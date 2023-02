Principio d’incendio in un appartamento

Principio d’incendio ieri mattina, a Fermignano, in un monolocale a due passi dal complesso della Torre medievale e del Ponte romano. La casa era vuota al momento del fatto e nessuno è rimasto ferito o intossicato. Il fuoco è scaturito da un frigorifero che si trovava all’interno dell’appartamento, in centro storico, ed è stato notato da un passante che ha visto uscire del fumo nero dall’edificio, allertando i vigili del fuoco. I primi ad arrivare sul posto sono stati i pompieri di Cagli, a cui si è poi aggiunta la squadra di Urbino, una volta rientrata dalla chiamata per cui era già fuori nel territorio, e l’intervento è terminato attorno a mezzogiorno, con le fiamme domate in poche ore. Un solo appartamento coinvolto (ai piani superiori solo fumo) ed è stato dichiarato inagibile.

