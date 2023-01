"Privati, dettiamo noi le regole Così abbattiamo le liste d’attesa"

"Nella prossima giunta, lunedì, faremo il bando ufficiale, ed entro metà marzo avremo i nuovi direttori generali delle aziende sanitarie territoriali". L’assessore regionale Filippo Saltamartini, all’indomani della nomina dei commissari delle 5 Ast, traccia la road map per la piena attuazione della riforma.

Per Pesaro e Urbino si è scelta la continuità con Maria Capalbo, ex dg di Marche Nord. Un nome non condiviso da tutta la giunta.

"Era logico che si scegliesse una figura che a parità di titoli fosse maggiormente in grado di garantire questo passaggio. Ma non c’è nessun interesse a mantenere le stesse figure, anzi, mi auguro che la sfida in atto porti a trovare anche professionalità diverse".

In attesa di quel momento quale sarà il compito dei commissari?

"Innanzi tutto la dottoressa Capalbo dovrà individuare sulla base delle domande di prestazioni e servizi la riorganizzazione delle attività che si concretizzerà da qui a giugno".

Con le stesse risorse? Lei sa che ci sono molti timori sul mantenimento del budget.

"La suddivisione delle risorse da 10 anni si basa sul dato storico: si mantengono le stesse cifre sulla base del pregresso. E il riparto provvisorio stabilito nella delibera del 30 dicembre scorso ha confermato per Pesaro le stesse cifre. In futuro, dopo che avremo fatto una ricognizione della domanda, dovremo rifinanziare, e a quel punto non lo faremo più basandoci sul dato storico ma agganciandolo a un preciso fabbisogno".

Sempre restando in tema di soldi, ha fatto molto discutere l’utilizzo di privati in sanità.

"Noi abbiamo un tetto di spesa per le assunzioni pubbliche, ma possiamo comperare i servizi. Per questo è necessario che il Governo ci autorizzi ad assumere più medici e infermieri. Per altro c’è un budget per la sanità privata e a novembre noi abbiamo ridotto quei finanziamenti, contrariamente al precedente governo regionale. Ma la differenza è anche un’altra".

Quale?

"Ieri era il privato a scegliere cosa fare. Oggi io pago quello che serve a me. Ad esempio: abbiamo difficoltà con le colonscopie? Se il privato le fa, le compro. Senza sforare il budget"

Le colonscopie, e non solo, hanno tempi di attesa enormi. Lei ha annunciato che le prestazioni saranno garantite in ambito provinciale. Ma come?

"Ogni area vasta dovrà garantire le prestazioni richieste nell’ambito della propria provincia. La nostra prospettiva è comperare i servizi e le prestazioni che ci servono, per arrivare nell’arco di alcuni mesi alla soddisfazione della domanda".

Si parla di ospedale unico su 4 stabilimenti. Come saranno organizzati i reparti? Avrà senso avere due primari per lo stesso reparto in 2 stabilimenti?

"Nell’immediato l’atto aziendale dovrà prevedere ’norme di galeggiamento’, dunque non toccheremo una virgola dell’assetto attuale, né delle 14 specialità. Per il futuro bisognerà organizzarsi in base al Piano sociosanitario. Sempre tenendo presente la domanda, perché è su quella che tariamo la risposta".

Covid. Qual è la strategia?

"Siamo pronti. Abbiamo monoclonali, antivirali e una popolazione largamente vaccinata. Oltre a 250 posti letto di terapia intensiva più il Covid center di Civitanova. A quali prestazioni destinare tutti quei posti letto se non serviranno per il Covid è un’altra cosa che disciplineremo con i prossimi atti aziendali. Il mio sogno è attrarre mobilità dall’Emilia Romagna".

Intanto però attraiamo i privati di Cotignola.

"Ripeto, quel budget Ceriscioli lo aveva aumentato, noi l’abbiamo ridotto, e comunque saremo noi a stabilire cosa acquistare in base a ciò che serve".

Benedetta Iacomucci