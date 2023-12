Pro loco di Sassocorvaro, nominato il nuovo presidente: è Giuseppe Ciandrini

La Pro loco ha un nuovo presidente. E’ Giuseppe Ciandrini. Il precedente, Roberto Brugnettini, ha preferito fare un passo di lato dopo le denunce per la vendita da parte della Pro loco dei libri nella Rocca (foto) il cui ricavato doveva essere conferito al Comune. Le cifre del contendere erano modeste, poco più di 2mila euro, ma un regio decreto impone che nei musei statali i ricavati siano appannaggio dello Stato. Per questo, è stato emesso un decreto penale di condanna di 9mila euro a carico del presidente ma con pena sospesa. Ma oltre alle indagini però c’è chi chiede ancora chiarimenti sulla gestione. Sono i coniugi Paola Tiberi e Graziano Bondioli, i quali con una nota scrivono: "Siamo stati esclusi dalla pro loco con l’accusa di aver gettato ripetutamente discredito sul Consiglio direttivo e per aver diffuso giudizi molto negativi sull’azione dell’associazione. Se qualcuno ha gettato discredito è stata la Pro loco con dei comportamenti incomprensibili già dalle prime irregolarità a cui sono seguiti tentativi di nascondere le prove. Bastava verificarne la gravità e prendere gli opportuni provvedimenti". Tiberi e Bondioli proseguono: "Adesso sono venute fuori altre cose ben più gravi, come il decreto penale per truffa, pensate di soprassedere? Avete parlato tanto di trasparenza, vogliamo dimostrarla o volete continuare a sviare dai vostri problemi scaricando colpe su chi colpe non ha? A proposito: lo status di associato è a tempo indeterminato. A questo punto, prevediamo che la fine di questa vicenda sarà ancora lontana".

fra. pier.