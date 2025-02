Pro Loco, il nuovo direttivo

Con l’obiettivo di dare continuità al bel lavoro del gruppo precedente la Pro Loco di Serravalle di Carda (comune di Apecchio) ha rinnovato il direttivo per il triennio 2025-2027. "Si tratta – spiegano dalla Pro Loco – di un direttivo eterogeneo con i vecchi consiglieri che si confermano dopo qualche mandato e anche nuove e giovani leve che iniziano per la prima volta il loro percorso con la Pro Loco. L’obiettivo è, come sempre, quello di portare avanti manifestazioni storiche e recenti che hanno acquisito nel tempo sempre più rilevanza, così come quello di continuare a sostenere anche le piccole iniziative che cercano di animare la vita del nostro paese. Ricordiamo inoltre che quest’anno la Pro Loco raggiunge un traguardo importante, ossia i primi 60 anni dalla sua fondazione". L’auspicio è quello di ottenere anche il sostegno e l’aiuto da parte delle persone esterne al direttivo, nella speranza che si sentano coinvolte a partecipare attivamente alla promozione e crescita del nostro paese con idee, spunti e collaborazioni che sono sempre ben graditi".

Confermato presidente Gianpiero Martinelli e come vice Dacia Perfetti e Diego Smacchia. Tra i nuovi ingressi, Ludovica Smacchia e Madalina Baltag ricoprono il ruolo di segretarie e Raffaella Vernarecci il ruolo di tesoriere. Anche Alessandro Perfetti, Riccardo Cancellieri e Mattia Marsili sono tra i "nuovi" che entrano per la prima volta nella Pro Loco. Le conferme degli altri consiglieri: Stefano Bacinelli, Raffaella Burani, Agnese Luchetti, Loris Rocconi, Matteo Matteagi e Davide Pazzaglia.

am. pi.