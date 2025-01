Pro Loco, incontro in vista del voto

Un incontro pubblico in vista delle elezioni dalle quali nascerà il nuovo direttivo della Pro Loco di San Costanzo. Lo ha convocato per lunedì prossimo alle 18, al teatrino di via Cavour, il presidente uscente Antonio Calabrese. Accanto a lui saranno presenti alcuni consiglieri in scadenza e rappresentanti dell’Unpli provinciale Pesaro-Urbino. "Lo scopo dell’incontro – precisa proprio Calabrese -, è quello di chiarire ogni dubbio sulle prossime elezioni per il rinnovo del direttivo fissate per la mattina del 25 gennaio, in prima convocazione alle 8 e in seconda alle 10".