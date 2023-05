Pro loco, migliaia di volontari per seicento eventi

Sono in calendario seicento eventi per la prossima bella stagione, si parte con il Giro d’Italia. Questo è stato annunciato dalla Convention delle Proloco della provincia di Pesaro e Urbino che si è svolta nella Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro.

L’Unpli provinciale ha creato anni fa l’evento cardine, "Il Natale che non ti aspetti", manifestazione di eccellenza riconosciuta dalla Regione Marche, principale sostenitore dell’iniziativa, come grande veicolo di promozione. In questa estate 2023 sono più di 600 gli eventi, che rappresentano l’80% del totale della provincia, che vedranno protagonisti i 5mila volontari delle 68 Proloco. Proprio loro sono convocati per la prima volta a contribuire alla riuscita dell’ottava tappa del Giro d’Italia, l’unica nelle Marche, il 13 maggio a Fossombrone. Le Proloco in collaborazione con Confcommercio Marche Nord cureranno il servizio d’accoglienza riservato alla stampa. "Una grande responsabilità che ci onora e che dimostra ancora una volta il ruolo prezioso svolto dai volontari, che continuano ad essere quei punti fermi nell’accoglienza e che ogni giorno vengono chiamati dalle istituzioni ad affiancare la grande opera di promozione dell’eccellenza del territorio e la grande qualità che esso sa offrire - ha detto dal teatrino della Rocca il presidente provinciale dell’Unpli, Damiano Bartocetti -. Auspichiamo di risolvere le difficoltà che incontriamo ogni giorno nel reperire risorse, a partire dai fondi europei e l’accesso ai bandi pubblici per aumentare la qualità del contributo delle Proloco, e per creare le condizioni migliori affinché i volontari possano lavorare con la stessa passione di sempre, ricordando lo spirito di abnegazione, in totale gratuità, che ci contraddistingue. Ci tengo a ringraziare la Regione Marche, il presidente Francesco Acquaroli e l’assessore regionale Francesco Baldelli per l’ampio sostegno".

L’assemblea con i saluti del sindaco di Sassocorvaro Auditore Daniele Grossi, è proseguita con gli interventi del prefetto Emanuela Saveria Greco, dell’assessore regionale Francesco Baldelli, del presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini, il consigliere regionale Giacomo Rossi, del vice direttore di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli, di Alighiero Omicioli, responsabile organizzativo della tappa del Giro d’Italia; dell’ingegnere Mario Primavera, di Marco Silla presidente regionale Unpli.

fra. pier.