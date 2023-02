Pro loco Serrungarina Tommaso Berloni è il nuovo presidente

Nuovo direttivo alla Pro Loco di Serrungarina. A subentrare al presidente uscente Giocchino Grieco è Tommaso Berloni (in foto), 48enne, che sarà affiancato dal vice Marco Patrignani, dal segretario Alessandro Bianchi, dal tesoriere Nada Marchionni e dai consiglieri Gabriella Bonci, Diego Cesaretti, Gioacchino Grieco, Michele Temellini e Matteo Sartini. Un mix tra nuovi ingressi ed esponenti della passata gestione, a conferma della volontà di portare avanti il lavoro svolto in questi anni, come la storica ‘Festa della Pera Angelica’, aggiungendoci forze fresche e nuove idee. A dettare la linea in tal senso è proprio il nuovo presidente Tommaso Berloni: "Per prima cosa voglio ringraziare chi mi ha preceduto. Dopodiché sono certo - aggiunge il neopresidente - che con questi nuovi innesti riusciremo a raggiungere ulteriori obiettivi che arricchiranno il nostro territorio. Abbiamo già in mente alcune novità da mettere in programma, compatibilmente con la loro fattibilità, ma sono molto fiducioso. Evidenzio che uno dei miei obiettivi sarà creare una collaborazione stabile con tutte le associazioni locali, perché insieme potremo essere un valore aggiunto per il territorio".