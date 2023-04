Pro Loco soddisfatta per la soluzione del caso Iat

La Pro Loco Urbino si dice soddisfatta della risoluzione della travagliata situazione dell’ufficio Iat, in cui è stata coinvolta per qualche anno nell’affiancare la gestione regionale. L’associazione, tirata in ballo nei giorni scorsi nell’ambito di alcuni articoli apparsi sul Carlino per una possibile prosecuzione della collaborazione, interviene gettando acqua sul fuoco.

"Dopo tre mesi – spiega il presidente Nicola Betti – in cui l’ufficio di via Puccinotti è rimasto chiuso al pubblico in tutti i finesettimana e ha effettuato orari ridotti negli altri giorni, orari certamente non adeguati a una città come Urbino, apprendiamo che finalmente la Regione, tramite un nuovo dipendente e un accordo col Comune, ha posto rimedio a questa situazione. La Pro Loco Urbino è lieta di ciò, e auspica che questa notizia valga per tutti i giorni dell’anno, come accade ovunque, e non solo per i prossimi mesi, quelli più frequentati. Come associazione che per statuto ha a cuore la valorizzazione culturale e turistica della città, ci siamo resi disponibili, in situazioni di necessità e urgenza, a colmare un vuoto. Lo abbiamo fatto con passione e professionalità, formando costantemente i giovani addetti, tenendo aperto ogni giorno a orario continuato finché ci è stato chiesto, a volte sapendolo anche il giorno prima. Ma noi per primi sostenevamo che la situazione andasse affrontata in modo definitivo e non continuando a rinnovare la nostra collaborazione, che ovviamente è stato motivo di orgoglio, anche per i numerosi apprezzamenti ricevuti sia dal basso, ovvero dai turisti, sia dall’alto (Comune e Regione), ma che era per sua natura temporanea. Per cui ci auguriamo che la Regione, quanto prima, supplisca a tutti gli orari e i giorni scoperti e auguriamo buon lavoro ai nuovi addetti. La Pro Loco è e sarà sempre disponibile a servizio della città".