Problemi con i servizi on line? Camilla e Christian risolvono tutto "Il 90% ci chiede aiuto per lo Spid"

Camilla e Christian hanno rispettivamente 29 anni e 21 anni. Entrambi hanno l’età giusta per essere operatori del servizio civile digitale allo sportello comunale relazioni con il pubblico in Piazza del Popolo. Mai sentito? E’ infatti una novità. Entrambi stanno svolgendo il servizio civile, ma a differenza delle generiche mansioni di assistenza al pubblico, loro hanno una particolarissima specificità: aiutano i cittadini a non avere problemi con l’informatica o con il telefonino che naviga sul web ad accedere ai vari servizi della pubblica amministrazione.

Requisito base per concorrere è quello di avere tra i 18 e i 29 anni (non compiuti). Camilla ha iniziato a dicembre 2022, Cristian a maggio 2023: il loro impegno, durerà un anno, e prevede un rimborso spese di 507 euro al mese, dando la disponibilità di 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. Ma quali istanze risolvono? Nel 90 per cento dei casi, ai cittadini, svelano “l’arcano“ su cosa sia lo Spid, acronimo di Sistema pubblico di identità digitale, cioè una chiave d’accesso ai servizi on line della pubblica amministrazione, centrale e periferica. "E’ tra le richieste più ricorrenti, in assoluto" conferma Christian. "Farlo da noi è gratuito. Non solo assistiamo il cittadino nella procedura di accreditamento – osserva Camilla – ma accompagniamo, chi ce lo chiede, nell’accesso ai vari portali web degli enti che vogliono l’identità digitale. Non è sempre tutto così intuitivo e immediato, ma una volta capiti alcuni passaggi il cittadino entra nella logica e arriva ben presto ad essere autonomo". Per esempio lo Spid serve per prenotare on line, alla Questura, il rinnovo del passaporto. "Molte persone in difficoltà – osserva Camilla – vengono invitate a venire da noi per un’assistenza passo passo, che in Questura sarebbe impossibile dare". Lo Spid serve per il bonus trasporto agganciato all’abbonamento del pullman, come all’iscrizione al nido, alla materna...". Per chi volesse candidarsi c’è un bando aperto: si può concorrere a due posti da operatore civile digitale all’Unione italiana ciechi che ha sede in via Rossi. "Da operatori digitali svolgeranno assistenza per lo Spid – conferma Maria Mencarini, presidente provinciale Uic –. ai soci con disabilità visiva".

Solidea Vitali Rosati